Coup de filet contre un réseau de voleurs de bétail à Kounoune

L’intervention, conduite par la brigade mixte de Diamniadio avec l’appui de la brigade territoriale de Sangalkam, faisait suite à plusieurs semaines d’investigations. Les renseignements recueillis ont permis aux gendarmes de localiser le quartier général du réseau : un repaire situé près de la centrale électrique de Kounoune, servant de base de repli après leurs opérations nocturnes dans Diamniadio et les localités voisines.



Grâce à une descente minutieusement préparée, les forces de l’ordre ont réussi à neutraliser l’ensemble du groupe. Selon des informations recueillies auprès du colonel Ibrahima Ndiaye, cinq suspects ont été interpellés, dont le chef présumé de la bande.



Armes, matériel et bétail saisis

La perquisition a permis de mettre la main sur un arsenal et divers objets compromettants :



une arme à feu artisanale de calibre 12 mm,

trois cartouches de calibre 12 mm,

quatre coupe-coupe,

quatorze téléphones portables de différentes marques.

Un troupeau de bétail a également été retrouvé sur les lieux. Les animaux sont actuellement placés sous bonne garde en attendant les instructions du parquet, et devraient être restitués à leurs propriétaires légitimes une fois identifiés.



Un fléau en milieu rural

Cette opération survient dans un contexte marqué par une intensification de la lutte contre le vol de bétail, un phénomène qui frappe de plein fouet les éleveurs et perturbe l’économie rurale.



La gendarmerie nationale rappelle l’importance de la vigilance citoyenne et invite les populations à signaler tout comportement suspect via les numéros verts 123 et 800 00 20 20, disponibles 24 h/24 et garantissant l’anonymat des appelants.

