Incident violent à Mboro : un habitant blessé près d’un établissement bancaire





D’après des informations recueillies sur place, un incident d’une grande intensité s’est produit dans la matinée du 4 décembre 2025 à proximité d’une banque à Mboro. Le délégué de quartier de Keur Magor a été pris pour cible par des individus non identifiés, munis de machettes.



Selon une source locale, la victime a été touchée au genou et au bras avant que les agresseurs ne s’emparent de son téléphone portable et ne s’éloignent rapidement des lieux.



Les forces de l’ordre, informées de la situation, ont appelé les habitants à faire preuve de vigilance accrue et à signaler tout comportement inhabituel ou tout mouvement suspect dans leur environnement.

