L'Actualité au Sénégal

Incident violent à Mboro : un habitant blessé près d’un établissement bancaire


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 14:38 | Lu 34 fois Rédigé par


Un habitant de Keur Magor a été blessé près d’une banque à Mboro par des individus non identifiés. Les autorités appellent à la vigilance et au signalement des comportements inhabituels.


D’après des informations recueillies sur place, un incident d’une grande intensité s’est produit dans la matinée du 4 décembre 2025 à proximité d’une banque à Mboro. Le délégué de quartier de Keur Magor a été pris pour cible par des individus non identifiés, munis de machettes.

Selon une source locale, la victime a été touchée au genou et au bras avant que les agresseurs ne s’emparent de son téléphone portable et ne s’éloignent rapidement des lieux.

Les forces de l’ordre, informées de la situation, ont appelé les habitants à faire preuve de vigilance accrue et à signaler tout comportement inhabituel ou tout mouvement suspect dans leur environnement.




