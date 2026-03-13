Thiès : un faux projet de voyage en Corée conduit un jeune en prison

Un rêve de départ qui vire au piège

L’affaire jugée devant le tribunal des flagrants délits de Thiès oppose A. Fall, domicilié à Mboro, à D. Guèye, qui affirme avoir été escroqué de 1 925 000 FCFA.





Tout commence lorsque D. Guèye souhaite aider son frère à partir travailler en Corée du Sud, un pays devenu ces dernières années une destination très convoitée par de nombreux jeunes Sénégalais en quête d’opportunités.





Selon la victime, l’idée lui aurait été suggérée par un ami, Idrissa Ndiaye, installé en Corée. Celui-ci l’aurait ensuite mis en contact avec un certain Bamba Diakhaté, également basé dans ce pays asiatique.





Ce dernier lui aurait promis de faciliter l’obtention d’un visa contre la somme de 4 500 000 FCFA.





Mais pour lancer la procédure, il lui aurait demandé de transférer l’argent à un intermédiaire au Sénégal : A. Fall.





Faisant confiance au réseau présenté, D. Guèye affirme avoir effectué plusieurs transferts via un service d’envoi d’argent, pour un total de 1 925 000 FCFA.





Le doute puis la découverte de l’arnaque

Avec le temps, la promesse de voyage tarde à se concrétiser. Les explications deviennent floues, les réponses se raréfient.





La victime dit alors avoir compris qu’elle était probablement victime d’une escroquerie. Ses tentatives pour joindre Bamba Diakhaté seraient restées sans réponse.





Estimant avoir été piégée, elle décide de porter plainte et réclame le remboursement intégral de la somme envoyée.





Le prévenu nie toute implication

Face aux juges, A. Fall a rejeté toute responsabilité.



Il soutient ne pas connaître le dénommé Bamba Diakhaté et affirme avoir seulement accepté de recevoir de l’argent à la demande de son frère, Mor Wade, sans se douter qu’il s’agissait d’une manœuvre frauduleuse.





Selon sa version, il n’aurait perçu qu’un seul transfert de 250 000 FCFA de la part de la victime.





La défense plaide la relaxe

Son avocat, Me Sène, a insisté sur le fait que son client n’aurait jamais participé activement à l’organisation du voyage.



Pour la défense :



A. Fall n’aurait pas initié le projet

il n’aurait pas sollicité l’argent

et il n’aurait pas incité la victime à effectuer les transferts.



L’avocat a donc demandé au tribunal de prononcer la relaxe au bénéfice du doute.





Le tribunal tranche

Après avoir examiné le dossier, le tribunal a toutefois estimé que le prévenu avait joué un rôle dans l’opération.



Les juges ont ainsi requalifié les faits d’escroquerie en complicité d’escroquerie.



A. Fall a été déclaré coupable et condamné à un mois de prison ferme.



Il devra également verser à la victime 1 925 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.





Une arnaque qui rappelle un phénomène grandissant

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les arnaques liées aux promesses de voyage ou de travail à l’étranger, un phénomène qui touche de plus en plus de familles sénégalaises.



Face au rêve d’un avenir meilleur à l’étranger, certains réseaux profitent de la confiance et de l’espoir des candidats au départ.

