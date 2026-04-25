Tivaouane : un trafiquant en fuite abandonne drogue et véhicule

Tivaouane – Une opération de sécurisation menée par les forces de l’ordre a permis de mettre en déroute un présumé trafiquant de drogue.

Une fuite précipitée

Pris en chasse par les agents, le suspect a abandonné son véhicule ainsi que la drogue qu’il transportait avant de prendre la fuite.

Une saisie importante

Les forces de sécurité ont récupéré la marchandise illicite ainsi que plusieurs documents, dont un permis de conduire, pouvant aider à identifier le suspect.

Une enquête en cours

Les autorités poursuivent activement les recherches pour interpeller le fugitif et démanteler le réseau auquel il serait lié.