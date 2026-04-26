Assemblée générale du FDR à Thiès : l’opposition sonne la mobilisation nationale et dénonce les “dérives démocratiques”

Thièsinfo — Le Front pour la Défense de la République (FDR) a tenu son assemblée générale à Thiès, dans un climat politique marqué par les débats sur le processus électoral, les libertés publiques et les prochaines élections locales. Après Dakar, Thiès devient ainsi une nouvelle étape d’une tournée nationale que les responsables du FDR veulent conduire dans les quatorze régions du Sénégal.

Thiès, deuxième étape d’une tournée nationale

Les responsables du FDR ont présenté cette rencontre comme une étape stratégique dans la construction d’une dynamique d’unité au sein de l’opposition et des forces citoyennes. Selon les intervenants, après Dakar puis Thiès, la mobilisation devra se poursuivre à Diourbel, avant de toucher progressivement l’ensemble du territoire national.

L’objectif affiché est clair : porter un message d’unité, préparer les échéances électorales et alerter les populations sur ce que les responsables du FDR qualifient de “recul démocratique”.

Libertés publiques, prisonniers politiques et démocratie au cœur des dénonciations

Au cours de cette assemblée générale, les responsables du FDR ont fortement insisté sur les questions de liberté, de démocratie et de respect de l’État de droit. Ils ont dénoncé des arrestations qu’ils considèrent comme injustifiées, évoquant des “prisonniers politiques” et appelant à leur libération.

Pour les intervenants, le combat dépasse la seule perspective électorale. Il s’agit, selon eux, de défendre les libertés démocratiques, de soutenir les travailleurs en lutte, les citoyens engagés et toutes les forces sociales qui expriment leur inquiétude face à la situation nationale.

Le processus électoral vivement critiqué

Le FDR a également mis l’accent sur le processus électoral. Les responsables ont rappelé que, depuis 1992, le Sénégal s’est longtemps appuyé sur un code électoral bâti dans un esprit de consensus. Ils estiment que toute modification majeure devrait respecter cette tradition politique afin de préserver la crédibilité du jeu démocratique.

Les intervenants ont notamment dénoncé une procédure jugée précipitée autour de réformes électorales, évoquant une “procédure d’urgence” à l’Assemblée nationale alors que des concertations politiques étaient annoncées. Pour eux, cette méthode traduit un manque de respect envers les acteurs politiques et la société civile.

Un appel appuyé à l’unité de l’opposition

À Thiès, le mot d’ordre le plus répété a été celui de l’unité. Les responsables du FDR ont reconnu que les partis, mouvements et personnalités politiques disposent chacun de leur identité propre, mais ils estiment que l’heure impose le dépassement des clivages.

Les intervenants ont rappelé que les divisions passées ont souvent coûté cher à l’opposition, notamment lors des échéances locales. Ils appellent donc à éviter une simple “union de façade” et à construire une coalition solide, responsable et durable, capable de parler aux populations et de préparer les élections locales dans les meilleures conditions.

Thiès au centre des enjeux politiques

Le choix de Thiès n’est pas anodin. Ville politique majeure, capitale régionale stratégique et terrain électoral sensible, Thiès occupe une place importante dans les équilibres nationaux. Plusieurs intervenants ont rappelé le poids historique de la ville et la nécessité d’y bâtir une dynamique forte, fondée sur la cohésion, l’humilité et la responsabilité.

Pour le FDR, le travail politique doit désormais se faire à la base, au contact direct des populations, loin des seuls discours de tribune. L’assemblée générale de Thiès se veut donc un point de départ pour une remobilisation territoriale.

Un message adressé à la société civile

Les responsables du FDR ont également interpellé la société civile, appelée à jouer pleinement son rôle de veille démocratique. Selon eux, les questions électorales, la publication des listes, les révisions du fichier et le respect du calendrier doivent faire l’objet d’une vigilance collective.

Ils estiment que la démocratie sénégalaise ne peut être préservée que si les partis politiques, les organisations citoyennes, les travailleurs, les jeunes et les citoyens engagés se mobilisent ensemble autour des principes fondamentaux de liberté, de transparence et de justice.

Une assemblée générale sous le signe de la détermination

Au terme de cette rencontre, le FDR a affiché sa volonté de poursuivre le combat politique sur le terrain. Les responsables ont appelé leurs militants et sympathisants à rester mobilisés, à préparer les prochaines batailles électorales et à défendre, selon leurs termes, les droits réels du peuple sénégalais.

À Thiès, l’assemblée générale du FDR aura donc été à la fois une réunion politique, un signal de mobilisation et une déclaration d’opposition frontale face au pouvoir. Le message est lancé : après Dakar et Thiès, le mouvement entend élargir sa présence dans tout le pays.

Thiesinfo