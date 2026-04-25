Autoroutes : Thiès, Mbour et Tivaouane au cœur des priorités de l’État

Thiès – Le développement des infrastructures routières s’accélère avec de nouveaux projets autoroutiers stratégiques concernant les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane.

Ouverture imminente du tronçon Mbour–Thiadiaye

Les autorités ont annoncé l’ouverture prochaine de ce tronçon, prévue le 29 avril, marquant une avancée majeure dans la mobilité régionale.

Une connectivité renforcée

Ces nouvelles infrastructures permettront de réduire les temps de trajet, fluidifier la circulation et faciliter les échanges économiques.

Un levier de développement

La région de Thiès, grâce à ces investissements, pourrait devenir un véritable pôle économique, profitant notamment aux secteurs du tourisme, du commerce et de l’agriculture.