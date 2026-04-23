Kaolack : deux mineurs poursuivis dans une affaire d’atteintes graves

Une tentative d’agression à l’origine de l’enquête

Tout débute lorsqu’un adolescent est surpris dans une chambre en présence d’un enfant de moins de 13 ans, dans des circonstances laissant présumer une tentative d’agression. Alertée par des bruits inhabituels, une proche de la victime intervient, provoquant la fuite du suspect.





L’incident déclenche immédiatement une plainte auprès des autorités, ouvrant la voie à une enquête approfondie.





Des aveux et des accusations croisées

Placés en garde à vue, deux adolescents d’environ 16 ans ont été entendus par les enquêteurs. Selon les éléments recueillis :



L’un des mis en cause reconnaît des faits graves et évoque l’existence d’un cercle impliquant d’autres jeunes

Il accuse également un adulte, présenté comme un agent de sécurité, de l’avoir influencé

Le second adolescent admet un fait isolé tout en affirmant avoir été contraint

Plusieurs témoignages d’enfants du quartier font état de pressions et de menaces pour empêcher toute révélation.





Des éléments médicaux versés au dossier

Des examens médicaux réalisés à l’hôpital de Kaolack ont permis d’apporter des indices compatibles avec les déclarations recueillies, renforçant les soupçons des enquêteurs.





Un adulte activement recherché

L’enquête désigne un vigile comme un acteur central présumé dans cette affaire. Considéré comme un élément clé, il est actuellement en fuite et fait l’objet de recherches actives par les forces de sécurité.





Des poursuites judiciaires engagées

Les deux adolescents interpellés ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Kaolack. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment :



association de malfaiteurs

atteintes sur mineurs

tentative d’agression

L’instruction devra désormais établir les responsabilités exactes de chacun dans ce dossier complexe.

