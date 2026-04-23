Kaolack : deux mineurs poursuivis dans une affaire d’atteintes graves

Une tentative d’agression à l’origine de l’enquête
Tout débute lorsqu’un adolescent est surpris dans une chambre en présence d’un enfant de moins de 13 ans, dans des circonstances laissant présumer une tentative d’agression. Alertée par des bruits inhabituels, une proche de la victime intervient, provoquant la fuite du suspect.
L’incident déclenche immédiatement une plainte auprès des autorités, ouvrant la voie à une enquête approfondie.
Des aveux et des accusations croisées
Placés en garde à vue, deux adolescents d’environ 16 ans ont été entendus par les enquêteurs. Selon les éléments recueillis :
- L’un des mis en cause reconnaît des faits graves et évoque l’existence d’un cercle impliquant d’autres jeunes
- Il accuse également un adulte, présenté comme un agent de sécurité, de l’avoir influencé
- Le second adolescent admet un fait isolé tout en affirmant avoir été contraint
Plusieurs témoignages d’enfants du quartier font état de pressions et de menaces pour empêcher toute révélation.
Des éléments médicaux versés au dossier
Des examens médicaux réalisés à l’hôpital de Kaolack ont permis d’apporter des indices compatibles avec les déclarations recueillies, renforçant les soupçons des enquêteurs.
Un adulte activement recherché
L’enquête désigne un vigile comme un acteur central présumé dans cette affaire. Considéré comme un élément clé, il est actuellement en fuite et fait l’objet de recherches actives par les forces de sécurité.
Des poursuites judiciaires engagées
Les deux adolescents interpellés ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Kaolack. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment :
- association de malfaiteurs
- atteintes sur mineurs
- tentative d’agression
L’instruction devra désormais établir les responsabilités exactes de chacun dans ce dossier complexe.