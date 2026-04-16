Célébration de l’indépendance : And Sopi Thiès s’indigne

Selon le président du mouvement, Ma Diakhaté Niang, la célébration a accordé « une place excessive au folklore », au détriment des enjeux essentiels tels que l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie. Ils estiment que les choix budgétaires opérés par la Ville de Thiès et les communes de Thiès-Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest interrogent sur leur utilité et leur impact réel.





Le mouvement déplore également une gestion jugée peu inclusive des ressources locales. Il estime que les entreprises thiessoises n’ont pas été suffisamment associées aux prestations liées à l’événement, privant ainsi l’économie locale d’opportunités importantes. Dans le même sens, les responsables dénoncent la marginalisation des artistes locaux, alors que la fête nationale aurait pu servir de vitrine à leur talent et à la culture de la région.





Autre point soulevé : le manque de transparence dans la gestion des fonds publics. Les responsables demandent des clarifications sur les recettes mobilisées, leur origine et leur utilisation. Ils insistent sur le principe de redevabilité, estimant que la gestion des deniers publics ne doit souffrir d’aucune opacité, surtout dans un contexte de ressources limitées et de besoins sociaux importants.





Le mouvement s’interroge aussi sur l’absence d’hommage aux personnalités thiessoises ayant servi la Nation à de hautes fonctions. Il considère ces figures comme une mémoire vivante et un patrimoine humain qui aurait dû être valorisé lors d’un événement national aussi symbolique, afin d’inspirer les jeunes générations.





Enfin, Alternative Citoyenne / And Sopi Thiès appelle à un changement de gouvernance locale, fondé sur la transparence, la rigueur et la priorité donnée aux besoins essentiels des populations. Le mouvement demande notamment des explications sur la gestion des marchés publics, du foncier et des financements de certains projets, tout en réaffirmant que Thiès doit être dirigée dans un esprit de responsabilité, et non d’« activisme politique ou de mise en scène ».

