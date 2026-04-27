Clôture du Daaka de Médina Gounass : l’État réaffirme son soutien aux communautés religieuses



La cérémonie de clôture du Daaka de Médina Gounass s’est déroulée ce dimanche sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

Le ministre était accompagné de plusieurs autorités, dont le délégué général aux affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, ainsi que le gouverneur de la région de Kolda.

Représentant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, il a transmis les salutations des autorités aux fidèles et aux organisateurs de cet événement religieux.

Au nom de l’exécutif, Mouhamadou Bamba Cissé a appelé à des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal. Il a également réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir les foyers religieux dans leurs missions éducatives et sociales.

Le ministre a par ailleurs salué l’importance du Daaka de Médina Gounass, rappelant qu’il constitue un moment majeur de recueillement sur dix jours, rassemblant chaque année des milliers de fidèles venus de différents horizons pour des activités spirituelles.