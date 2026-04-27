📺 Objection : Abdou Fall décrypte la situation politique du Sénégal et appelle à une réforme profonde de la gouvernance

Dakar – Dans une édition riche en analyses et en perspectives, l’émission « Objection » de Baye Omar Guèye a reçu ce dimanche l’ancien ministre Abdou Fall. L’homme politique, figure expérimentée de la scène nationale et acteur engagé du mouvement citoyen, a livré une lecture approfondie de la situation politique actuelle du Sénégal, marquée selon lui par une tension institutionnelle inédite et un besoin urgent de réformes structurelles.

🧭 Une analyse historique du système politique sénégalais

Interrogé sur la configuration actuelle du pouvoir, Abdou Fall est revenu sur l’évolution du régime politique sénégalais depuis les indépendances, rappelant les différentes périodes de concentration du pouvoir autour de figures fortes comme Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Selon lui, le Sénégal a longtemps fonctionné sous un modèle présidentiel « quasi monarchique », où l’essentiel des pouvoirs exécutifs, législatifs et institutionnels converge vers le chef de l’État.

« Nous sommes dans un système où le président concentre presque tous les leviers du pouvoir. Cela a permis une stabilité, mais crée aujourd’hui des tensions structurelles », a-t-il expliqué.

⚖️ 2024 : une élection présidentielle sans précédent

Abdou Fall a particulièrement insisté sur le caractère inédit de l’élection présidentielle de 2024, marquée par l’absence des principaux leaders de partis comme candidats directs.

Il a souligné notamment :

Le retrait de Macky Sall du processus électoral malgré son rôle central dans la majorité sortante ;

L’exclusion politique de certains leaders majeurs dans le jeu électoral ;

L’émergence d’un nouveau rapport de force incarné par le duo Ousmane Sonko – Bassirou Diomaye Faye.

Pour l’ancien ministre, cette configuration a créé une situation institutionnelle « totalement inédite » dans l’histoire politique du Sénégal.

⚠️ Un risque de blocage institutionnel

Abdou Fall a mis en garde contre un déséquilibre actuel entre les principales institutions de l’État.

Selon lui, la coexistence d’un président de la République et d’un Premier ministre politiquement très influent pourrait générer des tensions de gouvernance si aucun réajustement institutionnel n’est engagé.

« Nous risquons un blocage si les règles du jeu institutionnel ne sont pas clarifiées et réaménagées », a-t-il alerté.

🤝 Pour un dialogue national et une réforme des institutions

Abdou Fall plaide fermement pour l’ouverture d’un dialogue national inclusif afin de repenser le fonctionnement des institutions.

Il propose notamment :

Un rééquilibrage des pouvoirs entre Président et Premier ministre ;

Une reconnaissance constitutionnelle du statut de l’opposition ;

Une meilleure décentralisation et autonomie des territoires ;

Une modernisation globale du modèle démocratique sénégalais.

Pour lui, la stabilité future du Sénégal dépendra de la capacité des acteurs politiques à dépasser les logiques de confrontation.

🌍 Une vision géopolitique et panafricaniste

Au-delà de la politique nationale, Abdou Fall a également évoqué les mutations du monde actuel, marqué par des recompositions géopolitiques majeures.

Il a souligné la nécessité pour l’Afrique de développer ses propres modèles économiques, énergétiques et institutionnels afin de ne plus subir les rapports de force internationaux.

« L’Afrique doit construire son propre récit et ses propres ambitions pour le siècle à venir », a-t-il insisté.

🕊️ Conclusion : entre stabilité et réformes nécessaires

En conclusion de son intervention, Abdou Fall a appelé à la sagesse, au dialogue et à la responsabilité collective pour éviter toute dérive institutionnelle.

Tout en se disant optimiste, il estime que le Sénégal est à un tournant historique qui exige des décisions courageuses et une profonde modernisation du système politique.

Une intervention dense, technique et politique qui relance le débat sur l’avenir institutionnel du Sénégal.