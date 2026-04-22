Coup de tonnerre à Thiès : Barth et Massaly s’unissent contre le pouvoir !

À l’issue de cette rencontre, le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk s’est exprimé devant la presse, dressant un tableau sombre de la situation actuelle du pays. Selon lui, le malaise est profond au sein de la population :

« Partout où nous passons, c’est le désespoir, la désillusion, voire la trahison », a-t-il déclaré, évoquant une rupture de confiance entre les citoyens et les autorités en place.



Dans une sortie au ton offensif, Barthélémy Dias a estimé que l’opposition n’a même plus besoin de s’opposer frontalement au pouvoir.



« S’opposer à eux serait une perte de temps. Ils s’opposent à eux-mêmes et ils le font très bien », a-t-il lancé, suggérant des divisions internes au sommet de l’État.



Il a plutôt appelé à une restructuration stratégique de l’opposition : « Nous devons nous organiser pour être une alternative crédible, fiable et durable », fixant un cap clair à moins de trois ans des prochaines échéances électorales.



Convaincu d’un basculement politique imminent, Dias s’est montré catégorique : le départ du régime actuel ne serait, selon lui, « qu’une question de temps ».





Il a également averti que les méthodes utilisées par les autorités pourraient se retourner contre elles :

« Les stratégies qu’ils ont utilisées finiront par se retourner contre eux », a-t-il affirmé, laissant entrevoir des tensions politiques à venir.

