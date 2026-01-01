Thiès : un apprenti mortellement fauché sur l’autoroute à péage

Les secours et les forces de l’ordre se sont rendus rapidement sur les lieux, mais malgré leur intervention, l’apprenti n’a pas survécu.



Une route meurtrière

L’autoroute à péage près du stade Lat Dior est régulièrement pointée du doigt pour sa dangerosité. Depuis sa création, treize personnes y ont perdu la vie, victimes d’accidents souvent liés à la vitesse et aux traversées imprudentes. Les habitants dénoncent un axe devenu un véritable piège pour les jeunes conducteurs et les piétons.



Appel à la sécurité

Face à ces tragédies répétées, les riverains demandent l’installation de ralentisseurs et d’autres dispositifs de sécurité pour protéger les usagers les plus vulnérables. Ils espèrent que ces mesures permettront de réduire le nombre d’accidents sur cette route très fréquentée.



Enquête et mesures des autorités

La police a ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances de l’accident et identifier le conducteur impliqué. Les autorités locales promettent de renforcer la sécurité sur l’axe concerné et appellent à la vigilance des jeunes chauffeurs, particulièrement pendant les heures de forte circulation.