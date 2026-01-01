Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un apprenti mortellement fauché sur l’autoroute à péage


Rédigé le Jeudi 1 Janvier 2026 à 14:37 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès est endeuillée après qu’un jeune apprenti chauffeur ait trouvé la mort dans un tragique accident survenu ce jeudi matin sur l’autoroute à péage, à proximité du stade Lat Dior et de la Brioche Dorée. Selon des témoins, le jeune homme, âgé d’environ 25 ans, traversait la route pour se rendre au bureau afin de payer la taxe municipale lorsqu’il a été heurté par un véhicule circulant à grande vitesse.


Les secours et les forces de l’ordre se sont rendus rapidement sur les lieux, mais malgré leur intervention, l’apprenti n’a pas survécu.
 
Une route meurtrière
L’autoroute à péage près du stade Lat Dior est régulièrement pointée du doigt pour sa dangerosité. Depuis sa création, treize personnes y ont perdu la vie, victimes d’accidents souvent liés à la vitesse et aux traversées imprudentes. Les habitants dénoncent un axe devenu un véritable piège pour les jeunes conducteurs et les piétons.
 
Appel à la sécurité
Face à ces tragédies répétées, les riverains demandent l’installation de ralentisseurs et d’autres dispositifs de sécurité pour protéger les usagers les plus vulnérables. Ils espèrent que ces mesures permettront de réduire le nombre d’accidents sur cette route très fréquentée.
 
Enquête et mesures des autorités
La police a ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances de l’accident et identifier le conducteur impliqué. Les autorités locales promettent de renforcer la sécurité sur l’axe concerné et appellent à la vigilance des jeunes chauffeurs, particulièrement pendant les heures de forte circulation.


Lat Soukabé Fall

