Le gouvernement régule les récoltes pour soutenir les petits producteurs


Rédigé le Mercredi 25 Février 2026 à 21:08 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le ministère de l’Industrie et du Commerce annonce la suspension de la mise en vente des pommes de terre par les agro-industries à compter du 28 février 2026.


La mesure vise à permettre aux petits producteurs d’écouler leurs récoltes dans de meilleures conditions.

Les agro-industries sans chambres froides pourront utiliser les infrastructures mises à disposition par le ministère.
 

Un suivi des prix sera assuré pour prévenir toute spéculation et protéger le pouvoir d’achat.

La décision intervient après le gel des importations décidé le 16 janvier 2026.
 

Le ministre Serigne Guèye Diop souligne que la régulation est nécessaire pour éviter des pertes post-récolte.

Les acteurs économiques sont invités à respecter strictement la suspension.
 

La mesure concerne l’ensemble du territoire national et les exploitations familiales.

Les récoltes issues des exploitations locales commencent à arriver sur le marché, rendant cette régulation stratégique.
 

Les producteurs saluent l’initiative qui garantit un meilleur prix pour leurs produits.

Le ministère rappelle que toute violation de la suspension sera sanctionnée.
 

Les consommateurs pourront bénéficier d’un approvisionnement régulé et de prix stables.

Cette décision participe à la protection des petits producteurs locaux et au soutien de l’agriculture familiale.
 

Le suivi du marché et des prix sera effectué régulièrement par les autorités compétentes.

Le gouvernement entend éviter les pertes économiques liées à la spéculation et aux fluctuations de prix.
 

La suspension restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, selon l’évolution de la campagne agricole.



