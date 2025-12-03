Thiès : trois planches volées coûtent un mois de prison à un maçon

À la barre, O. Diamé a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il se trouvait en état d’ivresse au moment du vol. Il a précisé avoir revendu les planches pour 4 000 FCFA afin d’acheter un plat de « thiébou dieune » (riz au poisson) et des cigarettes.



La partie civile, représentée par T. Guèye, a estimé la valeur des planches à 15 000 FCFA chacune et a réclamé 45 000 FCFA en dédommagement.



Le procureur de la République, considérant les faits établis, a requis l’application de la loi. Le juge a finalement déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à un mois de prison ferme, en plus de verser 45 000 FCFA à la partie civile pour réparation.

