Routes dégradées et ouvrages vieillissants : les députés interpellent le ministre des Infrastructures





Lors de leur rencontre avec le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, les députés ont évoqué de nombreuses préoccupations liées à l’absence d’aménagements routiers dans certaines zones et à la dégradation avancée de plusieurs ouvrages.



Alphonse Mané Sambou, du groupe Pastef, a attiré l’attention sur la route Ziguinchor–Cap Skirring, dont l’état est jugé très préoccupant. Il a souligné que cet axe traverse plusieurs localités qui ne disposent même pas d’électricité, ce qui accentue les difficultés rencontrées par les habitants.



Dans la même dynamique, Oulimata Sidibé a alerté sur la situation du pont Émile-Badiane, à Ziguinchor. Long d’environ 600 mètres, cet ouvrage a dépassé sa durée de vie prévue et représente, selon elle, un risque pour les usagers. Elle a également plaidé pour l’élargissement de plusieurs routes à travers le pays.



Sa collègue Ousmane Sonko s’est, quant à elle, inquiétée de l’état du pont de Tobor dans la région de Ziguinchor, estimant que sa dégradation en fait un véritable danger pour ceux qui l’empruntent.



Dans le département de Rufisque, Youngare Dione a réclamé de nouveaux axes routiers et une amélioration des voies reliant Tivaouane Peulh, Sangalkam et Keur Ndiaye Lô. Il a rappelé que la croissance rapide de la population dans cette zone impose un renforcement du réseau. Selon lui, l’insuffisance d’infrastructures provoque des ralentissements devenus très fréquents. Il a aussi demandé que Sébikhotane soit intégrée aux projets d’extension du Train Express Régional, une proposition soutenue par Djiby Ciss et Awa Sonko.



Djiby Ciss a insisté sur l’importance de disposer d’aménagements adaptés dans la zone de Diass, qui abrite l’aéroport international Blaise-Diagne.



D’autres députés ont mis en avant la nécessité d’assurer une bonne qualité des chantiers. Alla Kane a encouragé le ministre à garantir la fiabilité des ouvrages, tandis que Mbène Faye a fait part de ses inquiétudes concernant les routes de Yoff. Elle a également demandé la construction d’un hôpital, estimant que les structures de santé y sont insuffisantes pour répondre aux besoins des habitants.



Pour l’année 2026, les autorisations d’engagement du ministère des Infrastructures atteignent 728 427 280 128 francs CFA, tandis que les crédits de paiement s’élèvent à 716 129 572 271 francs CFA.

