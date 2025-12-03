Saraya : un feu mystérieux ravage une dizaine d’habitations à Wamba





Un incendie a consumé une dizaine de cases à Wamba, un village situé dans la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya, selon une source sécuritaire contactée lundi par l’APS.



D’après cette source, le feu, dont la cause n’est pas encore identifiée, s’est déclaré vers 11 heures et a touché des habitations appartenant à six familles. Elle précise qu’aucune perte humaine ni blessure n’a été enregistrée, même si les dégâts matériels sont importants.



L’incident a pu être maîtrisé grâce à l’intervention rapide des habitants du village, qui ont empêché la propagation des flammes.



Interrogé par l’APS, un résident de Wamba affirme qu’il s’agit du quatrième incendie survenu dans la localité en l’espace de deux semaines. Les habitants exhortent les autorités administratives et locales à renforcer la surveillance et à mener des enquêtes approfondies pour comprendre l’origine de ces sinistres répétés.

