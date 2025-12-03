Menu
Saraya : un feu mystérieux ravage une dizaine d’habitations à Wamba


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 15:50 | Lu 40 fois Rédigé par


Un incendie a détruit une dizaine de cases à Wamba, dans la commune de Madina Baffé, sans faire de victimes. Les habitants appellent à plus de vigilance après plusieurs sinistres en deux semaines.


Un incendie a consumé une dizaine de cases à Wamba, un village situé dans la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya, selon une source sécuritaire contactée lundi par l’APS.

D’après cette source, le feu, dont la cause n’est pas encore identifiée, s’est déclaré vers 11 heures et a touché des habitations appartenant à six familles. Elle précise qu’aucune perte humaine ni blessure n’a été enregistrée, même si les dégâts matériels sont importants.

L’incident a pu être maîtrisé grâce à l’intervention rapide des habitants du village, qui ont empêché la propagation des flammes.

Interrogé par l’APS, un résident de Wamba affirme qu’il s’agit du quatrième incendie survenu dans la localité en l’espace de deux semaines. Les habitants exhortent les autorités administratives et locales à renforcer la surveillance et à mener des enquêtes approfondies pour comprendre l’origine de ces sinistres répétés.




