L'Actualité au Sénégal

Thiès : Une querelle de cuisine débouche sur une condamnation pour coups et blessures


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 17:49 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Âgée de 29 ans, M. Gningue a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires (CBV) occasionnant une incapacité temporaire totale (ITT) de 10 jours et condamnée à une peine de 6 mois avec sursis par le tribunal d’instance de Thiès.


Thiès : Une querelle de cuisine débouche sur une condamnation pour coups et blessures

Les faits se sont déroulés à Ngoudiane, dans le cadre d’une dispute domestique autour d’une bonbonne de gaz. Selon la partie civile, S. Thiaw, belle-sœur de la prévenue, la querelle aurait éclaté lorsqu’elle a constaté que sa bonbonne de gaz avait été déplacée. La situation aurait dégénéré lorsque M. Gningue l’aurait attaquée avec des injures avant de la poignarder au visage à l’aide d’une cuillère.

À la barre, M. Gningue a contesté cette version : « C’est elle qui est venue m’attaquer dans ma chambre. Je lui ai demandé de sortir et elle a refusé. Nous nous sommes battues et c’est mes ongles qui l’ont blessée. Je ne l’ai pas poignardée », a-t-elle affirmé.

Le procureur de la République a estimé que les faits étaient établis et a requis l’application de la loi. Le juge a finalement déclaré M. Gningue coupable de coups et blessures volontaires et l’a condamnée à une peine de 6 mois de sursis, évitant ainsi une incarcération immédiate.



Lat Soukabé Fall

