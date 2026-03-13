Thiès : trahi par la géolocalisation de son téléphone, un braqueur de 20 ans condamné

Les faits se sont déroulés dans la localité de Keur Mor Ndiaye, dans la région de Thiès.

Ce soir-là, aux alentours de 22 heures, D. Cissé circulait sur sa moto Jakarta. Il transportait deux passagères lorsque sa route a été brusquement coupée par deux individus.





Selon la victime, l’un des agresseurs n’était autre que M. Sow, un jeune homme qu’il dit bien connaître.

« Ils étaient deux. M. Sow m’a intercepté, m’a insulté et a brandi une machette. Il a tenté de me frapper. J’ai préféré abandonner la moto pour éviter le pire », a raconté la victime devant le tribunal.





Profitant de la peur provoquée par l’arme blanche, les agresseurs se seraient emparés de la moto avant de disparaître dans la nuit.



À la barre, D. Cissé s’est montré catégorique sur l’identité de l’un des agresseurs. Selon lui, M. Sow habite dans le quartier de Keur Madiama et il le connaît depuis longtemps.





Un détail physique aurait également retenu son attention au moment de l’attaque : la coiffure du suspect.

« Il portait des rastas au moment des faits. Je ne peux pas me tromper », a affirmé la victime.





Après l’agression, la victime a immédiatement contacté son grand frère, qui l’a mis en relation avec le commandant de brigade de la gendarmerie.





Les enquêteurs ont rapidement entrepris des investigations.





Une réquisition téléphonique a permis d’analyser la localisation du téléphone du suspect au moment de l’agression.





Les résultats ont révélé que le téléphone de M. Sow se trouvait précisément dans la zone indiquée par la victime au moment des faits.





Munis de ces éléments, les gendarmes se sont rendus au domicile du suspect, où il a été interpellé.



Face aux juges, M. Sow a catégoriquement rejeté les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois reconnu un détail mentionné par la victime : il portait effectivement des rastas à l’époque. Mais pour le reste, le jeune homme a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec cette agression.



Pour le procureur de la République, les éléments du dossier sont suffisamment clairs. Entre la reconnaissance formelle de la victime et la géolocalisation du téléphone, le parquet estime que la culpabilité du prévenu ne fait guère de doute.





Le ministère public a ainsi requis deux ans d’emprisonnement, dont huit mois ferme.



L’avocat de la défense, Me Sène, a pour sa part tenté de démontrer que le dossier comportait plusieurs failles.



Selon lui :



la moto Jakarta n’a jamais été retrouvée chez son client ;

aucun témoin direct n’a confirmé les accusations ;

la géolocalisation seule ne prouve pas que le prévenu est l’auteur de l’agression.



L’avocat a ainsi plaidé la relaxe au bénéfice du doute.







Après avoir entendu les différentes parties, le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu sa décision.



Les juges ont finalement déclaré M. Sow coupable de vol avec agression.





Le jeune homme a été condamné à :



2 ans de prison, dont 8 mois ferme

le paiement de 380 000 FCFA à la victime, à titre de réparation.



Une affaire qui illustre une fois de plus comment les nouvelles technologies, notamment la géolocalisation des téléphones portables, peuvent jouer un rôle déterminant dans les enquêtes judiciaires.

