Usurpation d’identité et escroquerie : un faux haut responsable interpellé à Keur-Massar





Pendant plusieurs mois, une voix au téléphone a semé tour à tour la crainte, l’espoir ou le soulagement chez de nombreuses personnes. Se présentant alternativement comme un procureur de la République ou comme un membre du gouvernement, un ingénieur en télécommunications a mis en place un vaste système d’escroquerie reposant sur l’usurpation d’identité et la manipulation psychologique. Selon L’Observateur, cette supercherie a pris fin dans la nuit du vendredi 12 décembre, avec son arrestation par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur-Massar.



D’après le quotidien, l’individu, domicilié dans la banlieue dakaroise et déjà connu des services de sécurité pour des faits similaires, exploitait la vulnérabilité de justiciables, d’étudiants et d’hommes d’affaires. Il leur promettait des solutions rapides, telles que l’obtention de visas pour l’Europe, des inscriptions dans des universités étrangères prestigieuses ou encore le règlement discret de dossiers judiciaires sensibles. Sa méthode consistait à fréquenter des milieux huppés, à observer dans les tribunaux ou les restaurants, puis à collecter des contacts qu’il utilisait par la suite.



Grâce à l’utilisation de plusieurs cartes SIM obtenues auprès de différents opérateurs, il contactait ses victimes en affirmant être un haut magistrat en fonction au Tribunal de grande instance de Dakar. Il prétendait pouvoir intervenir en leur faveur moyennant le versement de sommes d’argent par transfert. À d’autres, il se présentait comme un responsable gouvernemental, affirmant disposer d’un réseau capable de faciliter des démarches administratives ou académiques. Une fois l’argent encaissé, il devenait injoignable.



Les personnes lésées ont alors multiplié les plaintes auprès des commissariats, des brigades de gendarmerie et des juridictions, fournissant les numéros utilisés par l’escroc. L’accumulation de signalements a fini par attirer l’attention des autorités judiciaires. Les faits sont remontés jusqu’aux plus hautes instances concernées, entraînant le déclenchement d’une enquête approfondie.



Informé de l’intérêt des enquêteurs, le suspect a tenté de se faire discret en interrompant temporairement ses activités. Cette stratégie n’a toutefois pas suffi. Dans la nuit du 12 décembre, aux environs de 22 heures, les gendarmes de Keur-Massar ont procédé à son interpellation. Placé en garde à vue, l’exploitation de sa messagerie a permis de mesurer l’ampleur de l’escroquerie. Selon L’Observateur, il aurait même réussi à convaincre certaines victimes qu’il participait aux réunions gouvernementales et pouvait organiser des rendez-vous avec des responsables publics, contre rémunération.



Cette assurance, souligne le journal, s’explique par un passé judiciaire déjà marqué par des affaires d’escroquerie en ligne et d’usurpation de fonction, ayant conduit à plusieurs arrestations et séjours en détention. Le mis en cause doit être déféré au parquet ce lundi 15 décembre pour escroquerie, usurpation d’identité et usurpation de fonctions de hautes personnalités de l’État.

