Diamniadio : le chef de l’État inaugure une usine d’assemblage de véhicules militaires





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va procéder mardi à l’inauguration de l’usine d’assemblage de véhicules militaires implantée à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Le projet est porté par la société ISEVEM, Industrie sénégalaise de véhicules militaires, selon une source officielle.



La cérémonie se tiendra le mardi 16 décembre 2025 à partir de 15 heures sur le site industriel de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI). Elle se déroulera sous la présidence effective du chef de l’État, d’après un communiqué conjoint émanant du ministère des Forces armées et du ministère de l’Industrie et du Commerce, transmis à l’APS.



Selon le document, cette inauguration constitue un temps fort traduisant la vision stratégique du Sénégal et sa volonté affirmée de renforcer ses capacités nationales. Elle est présentée comme une étape majeure vers le développement d’une souveraineté industrielle et technologique dans le domaine de la défense.



Le texte souligne que cette infrastructure marque un jalon important dans l’ambition du pays de bâtir une industrie de défense durable, où souveraineté et innovation s’articulent autour d’un projet structurant.



Il s’agit de la première unité industrielle issue d’un partenariat public-privé dédiée à l’assemblage de véhicules destinés aux Forces de défense et de sécurité. Cette réalisation est décrite comme le point de départ d’un processus visant l’autonomie industrielle et technologique du Sénégal.



Dans le cadre de ce projet, l’État a confié au Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS) la mission d’accompagner le développement d’ISEVEM et de porter la participation publique au capital de la société. Le FONSIS apporte son expertise pour structurer un modèle économique durable, en adéquation avec les priorités nationales.



Le communiqué précise également que l’usine d’ISEVEM va au-delà de la simple production. Elle intègre des programmes de formation, de transfert de compétences et de renforcement des capacités, destinés aux ingénieurs et techniciens sénégalais dans les domaines de l’assemblage, du contrôle qualité, des essais et de la maintenance des véhicules.



La cérémonie d’inauguration sera ponctuée par la coupure du ruban, suivie d’une visite guidée du site par le président de la République.

