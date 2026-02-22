Thiès se prépare pour la Semaine de la Jeunesse : Khady Diène Gaye insiste sur hygiène, hébergement et logistique

En réunion préparatoire à Thiès, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a exhorté les comités national et local d’organisation de l’édition 2026 de la Semaine nationale de la Jeunesse à faire preuve de diligence et de rigueur.

Elle a particulièrement insisté sur la qualité de l’accueil et de l’hébergement des délégations attendues dans la capitale du Rail. L’hygiène et la salubrité des sites, la couverture sanitaire, ainsi que l’organisation du transport interne et de la logistique figurent également parmi les priorités évoquées, qu’elle considère comme essentielles à la réussite de l’événement.

La rencontre s’est tenue à la gouvernance de Thiès en perspective de cette manifestation prévue du 29 mars au 3 avril, avec un lancement officiel programmé le 29 mars.

Les activités seront organisées en coordination avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Placée sous le thème « La Semaine de la Jeunesse au rythme de l’Olympisme », l’édition 2026 s’inscrit dans le contexte inédit de l’organisation, pour la première fois en Afrique, d’une compétition olympique.

Selon la ministre, ce choix thématique vise à inscrire l’événement dans une dimension historique et à mobiliser les jeunes autour des valeurs de l’olympisme, notamment le dépassement de soi, le respect et l’engagement personnel.

Elle a également appelé la jeunesse sénégalaise à s’investir davantage dans la dynamique de transformation du pays à travers l’éducation, la droiture, le patriotisme et le respect des symboles républicains.

Enfin, Mme Gaye a invité les autorités centrales, déconcentrées et décentralisées à mutualiser leurs compétences et leur expérience afin d’assurer le succès des cérémonies prévues à Thiès.