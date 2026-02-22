Le Sénégal lance une émission obligataire de 200 milliards FCFA





L’État du Sénégal engage une nouvelle opération de mobilisation de fonds sur le marché financier. À partir du 26 février 2026, il ouvre son premier appel public à l’épargne de l’année, avec une émission obligataire visant un montant de 200 milliards de FCFA.



Cette levée de fonds s’inscrit dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et dans le dispositif de financement prévu par la loi de finances 2026. Les ressources collectées permettront de couvrir les besoins budgétaires autorisés par le Parlement et de soutenir les priorités économiques et sociales définies dans l’agenda national de transformation.



L’opération est structurée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance, mandatée par le ministère des Finances et du Budget. La souscription est ouverte jusqu’au 19 mars 2026.



Au-delà du financement budgétaire, les autorités ambitionnent également de dynamiser le marché financier sous-régional. Cette initiative vise à accroître l’implication des investisseurs institutionnels ainsi que celle des épargnants nationaux dans le financement de l’économie.



Dans cette perspective, l’État appelle à une forte mobilisation des citoyens, des partenaires financiers et des investisseurs afin d’assurer la réussite de cette opération, présentée comme un instrument clé du financement public en 2026.

