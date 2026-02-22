Menu
UCAD : une reprise discrète après l’annonce du COUD


Rédigé le Jeudi 26 Février 2026 à 16:09 | Lu 41 fois Rédigé par


À l’UCAD, les étudiants reviennent progressivement sur le campus après le communiqué du COUD, mais l’affluence reste faible et marquée par la prudence.


À la suite du communiqué du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar annonçant la reprise des activités, des étudiants ont commencé à regagner le campus de l’Université Cheikh Anta Diop ce jeudi. Toutefois, la mobilisation reste limitée.
Sur place, l’affluence observée demeure bien inférieure à l’animation habituelle de cette grande institution d’Afrique de l’Ouest. Les amphithéâtres, couloirs et espaces communs présentent un visage inhabituellement calme, avec seulement quelques groupes d’étudiants présents.
Si certains ont repris le chemin des cours, beaucoup semblent encore dans l’attente, préférant observer l’évolution de la situation avant de revenir pleinement sur le campus.
Cette reprise progressive, marquée par la prudence, intervient après les incidents ayant entraîné le décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ, un contexte qui continue d’influencer l’état d’esprit d’une partie de la communauté universitaire.

