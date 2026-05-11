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L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye de retour à Dakar après le sommet Africa Forward au Kenya


Rédigé le Jeudi 14 Mai 2026 à 09:47 | Lu 45 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a pris part au sommet Africa Forward à Nairobi, consacré aux partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance.


Bassirou Diomaye Faye de retour à Dakar après le sommet Africa Forward au Kenya

 

Bassirou Diomaye Faye est rentré mercredi à Dakar après avoir participé au sommet Africa Forward organisé à Nairobi, au Kenya, du 10 au 12 mai.
Selon la présidence de la République, cette rencontre internationale était consacrée aux partenariats entre l’Afrique et la France autour des questions liées à l’innovation et à la croissance économique.
Le sommet, organisé conjointement par le Kenya et la France, a réuni plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’institutions internationales, des responsables d’entreprises ainsi que des acteurs du secteur de l’innovation.
Les échanges ont principalement porté sur les défis liés à la croissance durable, à la souveraineté économique et à la transformation du continent africain.
La présidence sénégalaise souligne également que cette participation a permis au Sénégal de renforcer ses discussions avec différents partenaires internationaux et de mettre en avant ses priorités stratégiques, notamment dans les domaines de l’innovation, de la transition écologique, de l’intégration africaine et de la souveraineté économique.



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