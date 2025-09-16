Menu
Thiès : les acteurs du transport dénoncent les tracasseries et interpellent les autorités


Rédigé le Samedi 20 Septembre 2025 à 22:02 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les acteurs du transport routier montent au créneau. Matar Sène, président des chauffeurs frigorifiques, et Pape Modou Ndiaye, secrétaire général national des acteurs du transport, ont dénoncé les tracasseries et abus des forces de l’ordre, qui perturbent gravement l’activité de ce secteur vital pour l’économie nationale.


Contrôles jugés abusifs, lenteurs administratives, corruption présumée et concurrence déloyale de transporteurs clandestins : autant de pratiques qui étouffent les transporteurs. Les syndicats insistent sur le rôle clé du Service régional des Mines pour veiller sur les mutations de cartes grises et de licences de transport, souvent source d’irrégularités et de conflits.

Les transporteurs alertent également que certaines personnes cherchent à saboter le travail de l’actuel ministre des Transports, entravant ses efforts pour améliorer la transparence et la discipline dans le secteur. Ils saluent toutefois la nomination du nouveau directeur, Babacar Fall, qui a été informé à temps des difficultés rencontrées et à qui ils demandent d’agir rapidement pour rétablir l’équité et la régularité.

Dans le même élan, les acteurs du transport ont exprimé leur solidarité avec leurs collègues de la sous-région et ont prié pour le retour au calme et à la stabilité au Mali, dont la crise impacte directement la circulation des biens et des personnes.

Face à la gravité de la situation, Matar Sène, Pape Modou Ndiaye et les acteurs du transport appellent à des mesures urgentes et avertissent que de nouvelles actions de protestation pourraient suivre si rien n’est fait.



Lat Soukabé Fall

Thiès : les acteurs du transport dénoncent les tracasseries et interpellent les autorités

