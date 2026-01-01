Menu
Accident à Paoskoto (Kaolack): un mort et plusieurs blessés après le dérapage d'un minibus


Un accident de la circulation a coûté la vie à une personne, vendredi, à hauteur de Gapakhe, un village situé dans la commune de Paoskoto, dans le département de Nioro du Rip, au centre du pays, selon des sources concordantes.

Le drame a également fait une dizaine de blessés, dont six dans un état grave. L’accident a impliqué un minibus communément appelé « Cheikhou Chérifou ». D’après les mêmes sources, le véhicule roulait à vive allure avant que le conducteur n’en perde le contrôle.

Le minibus transportait des pèlerins de retour de Taïba Niassène, où ils avaient pris part à la ziara annuelle commémorant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, dit Baye (1900-1975).

À la suite de l’accident, le chauffeur du véhicule de transport en commun a été interpellé pour homicide.




