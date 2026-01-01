Menu
CAN 2025 : le Sénégal élimine le Mali et valide son ticket pour les demi-finales


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 17:06


Le Sénégal s’impose 1-0 face au Mali grâce à Iliman Ndiaye et se qualifie pour les demi-finales de la CAN Maroc-2025.


CAN 2025 : le Sénégal élimine le Mali et valide son ticket pour les demi-finales

 

Sans livrer une prestation particulièrement spectaculaire, le Sénégal a assuré l’essentiel en s’imposant face au Mali (1-0), décrochant ainsi sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Iliman Ndiaye à la 28e minute de jeu. La tâche des Maliens s’est compliquée en toute fin de première période, avec l’expulsion d’Yves Bissouma dans le temps additionnel, après avoir écopé de deux cartons jaunes.

En demi-finale, les Lions du Sénégal affronteront le vainqueur du choc entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire.




