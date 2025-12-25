Thiès : le jeune tiktokeur M. Marone poursuivi pour vol en réunion

Selon le récit de la victime, les faits se sont déroulés de la manière suivante : le jour du vol, M. Marone s’est présenté dans le magasin accompagné de trois individus à bord de deux motos-Jakarta. Profitant de la présence de M. Marone, le commerçant aurait été distrait par une négociation sur le prix du ciment, tandis que ses complices s’emparaient de l’argent disponible au comptoir. Ce n’est qu’après leur départ que M. Guèye a constaté la disparition de 2 800 000 F CFA. Immédiatement, il a déposé une plainte auprès de la gendarmerie locale, déclenchant une enquête.



Après investigations, M. Marone a été interpellé. Lors de l’enquête et devant les autorités, il a été formellement identifié par la victime. Cependant, ses trois complices restent introuvables à ce jour.



À l’audience du tribunal des flagrants délits de Thiès, M. Marone a contesté les accusations. Il a reconnu sa présence sur les lieux, mais a nié toute participation au vol. Selon sa version, il n’était pas entré dans le magasin et n’a pas participé au délit. Il a expliqué qu’il avait été engagé par les autres suspects pour les conduire à Thiénaba, contre une somme de 7 000 F CFA.



La partie civile, représentée par M. Guèye, a fermement maintenu que M. Marone avait bien joué un rôle actif. Selon elle, il aurait sciemment marchandé le prix du ciment afin de détourner l’attention du commerçant et faciliter le vol. Elle réclame la restitution intégrale des 2 800 000 F CFA à titre de réparation.



Le procureur de la République, après analyse des faits et des témoignages, a estimé que les éléments constitutifs du vol en réunion étaient réunis et a requis une peine de trois ans de prison ferme contre M. Marone.



Le jugement de cette affaire est mis en délibéré et sera rendu dans les prochains jours. La décision du tribunal pourrait avoir de lourdes conséquences pour le jeune tiktokeur, qui voit sa réputation mise à rude épreuve.

