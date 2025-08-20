Menu
Thiès : le comité préparatoire du Gamou de Ndiassane passe en revue l’organisation du Maouloud


Le comité régional de développement (CRD) de Thiès a examiné les préparatifs du Gamou de Ndiassane. Le Khalife général des Khadr rappelle la prudence sur la route et le respect des règles durant le Maouloud.


Le comité régional de développement (CRD) préparatoire du Gamou de Ndiassane s’est réuni ce mercredi à la gouvernance de Thiès, sous la présidence de l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. La rencontre avait pour objectif de passer en revue l’ensemble des engagements nécessaires à la bonne organisation du Maouloud.

Conduisant la délégation du Khalife général des Khadr, le porte-parole Serigne Khalifa Abdallah Kounta a transmis le message du guide religieux. Celui-ci mettait l’accent sur la sensibilisation des usagers de la route, dans le cadre de la lutte contre les accidents durant le pèlerinage.

Serigne Khalifa Abdallah Kounta a également rappelé aux fidèles l’importance de respecter le cadre spirituel de l’événement : « Le Maouloud est un moment de recueillement et de prières. Les participants doivent veiller à adopter un comportement approprié et éviter le folklore excessif », a-t-il insisté.

De son côté, l’adjoint au gouverneur de Thiès a assuré la mobilisation des services déconcentrés pour répondre aux besoins liés à la couverture sécuritaire et logistique du Maouloud.

