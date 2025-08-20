Thiès : le comité préparatoire du Gamou de Ndiassane passe en revue l’organisation du Maouloud





Le comité régional de développement (CRD) préparatoire du Gamou de Ndiassane s’est réuni ce mercredi à la gouvernance de Thiès, sous la présidence de l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. La rencontre avait pour objectif de passer en revue l’ensemble des engagements nécessaires à la bonne organisation du Maouloud.



Conduisant la délégation du Khalife général des Khadr, le porte-parole Serigne Khalifa Abdallah Kounta a transmis le message du guide religieux. Celui-ci mettait l’accent sur la sensibilisation des usagers de la route, dans le cadre de la lutte contre les accidents durant le pèlerinage.



Serigne Khalifa Abdallah Kounta a également rappelé aux fidèles l’importance de respecter le cadre spirituel de l’événement : « Le Maouloud est un moment de recueillement et de prières. Les participants doivent veiller à adopter un comportement approprié et éviter le folklore excessif », a-t-il insisté.



De son côté, l’adjoint au gouverneur de Thiès a assuré la mobilisation des services déconcentrés pour répondre aux besoins liés à la couverture sécuritaire et logistique du Maouloud.



