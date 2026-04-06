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Thiès : le Camp Tropical rebaptisé en hommage aux policiers du 16 février 1994


Rédigé le Lundi 6 Avril 2026 à 12:23 | Lu 60 fois Rédigé par


Le Camp du GMI de Thiès porte désormais le nom de Camp des Martyrs du 16 février 1994, en mémoire de six policiers disparus lors de violences à Dakar.


Thiès : le Camp Tropical rebaptisé en hommage aux policiers du 16 février 1994

 

À Thiès, le camp du Groupement mobile d’intervention (GMI), jusque-là connu sous le nom de Camp Tropical, a officiellement été renommé « Camp des Martyrs du 16 février 1994 ». Cette décision rend hommage aux six policiers décédés lors de violents événements survenus à Dakar à cette date.
L’annonce a été faite par le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, à l’occasion d’une cérémonie organisée après le défilé du 4 avril, célébrant le 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. L’événement s’est déroulé en présence du chef de l’État ainsi que du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé.
Selon le responsable, cette initiative symbolique vise à perpétuer la mémoire de ces agents disparus dans l’exercice de leurs fonctions. Il a rappelé que ces policiers avaient perdu la vie en assurant le maintien de l’ordre, soulignant leur engagement pour la défense de l’État de droit et la sécurité des citoyens.
Cette nouvelle appellation se veut également un rappel constant des exigences du métier policier, notamment le sens du sacrifice. Le directeur général a adressé un message de soutien aux familles des victimes, tout en affirmant que leur mémoire restera gravée au sein de l’institution.
Au cours de la cérémonie, plusieurs agents ont été distingués pour leurs services. Quinze décorations ont été remises, dont douze médailles d’honneur attribuées à des policiers de différents grades, tandis que trois autres ont été élevés au rang de chevalier.
Le directeur général de la Police nationale a par ailleurs salué la qualité de la participation des forces de police au défilé, mettant en avant leur discipline et leur professionnalisme. Il a également évoqué les enjeux liés à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, assurant de l’engagement des forces de sécurité à garantir le bon déroulement de cet événement international.


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