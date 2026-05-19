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L'Actualité au Sénégal

Campagne agricole 2026 : le MASAE anticipe la distribution des intrants dans le Sud du Sénégal


Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:32 | Lu 37 fois Rédigé par


Le ministère de l’Agriculture a lancé de façon anticipée la distribution des intrants agricoles dans plusieurs régions du Sud et du Sud-Est afin de mieux préparer la campagne hivernale 2026.


Campagne agricole 2026 : le MASAE anticipe la distribution des intrants dans le Sud du Sénégal

 

Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a démarré de manière anticipée les opérations de mise en place des intrants agricoles dans les régions du Sud et du Sud-Est du pays.
Selon le ministre Mabouba Diagne, cette initiative marque une nouvelle orientation dans l’organisation des campagnes agricoles et vise à renforcer la souveraineté alimentaire.
Dans une déclaration publiée par le ministère, il est indiqué que les opérations de livraison des semences et des engrais ont commencé avant les premières pluies, afin de permettre aux producteurs de mieux préparer la campagne hivernale 2026.
Le ministère précise que les livraisons sont déjà en cours dans les cinq régions du Sud et du Sud-Est ainsi que dans plusieurs communes enclavées à fort potentiel agricole.
À Ziguinchor, le Groupe Mbamba Tall a notamment procédé au déchargement de 40 tonnes d’urée, illustrant la participation des opérateurs privés dans cette opération.
Le ministre a également invité les différents acteurs impliqués dans la campagne à accélérer les efforts afin d’assurer une distribution efficace, rapide et transparente des intrants sur l’ensemble du territoire.
Mabouba Diagne a par ailleurs salué l’implication des Forces de Défense et de Sécurité dans la sécurisation des points de déchargement et des circuits de distribution.
À travers cette stratégie reposant sur le principe « JUB, JUBBAL, JUBBANTI », le ministère souhaite promouvoir une approche axée sur l’anticipation, la proximité avec les producteurs et l’efficacité dans la conduite des politiques agricoles.
Le département ministériel ambitionne ainsi de développer une agriculture plus résiliente et capable de répondre durablement aux besoins alimentaires des populations.


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