Vente de cartes à Thiès : la NR/J affiche ses ambitions pour les prochaines batailles politiques

La cérémonie, organisée dans une ambiance de mobilisation militante, a réuni plusieurs responsables et sympathisants du mouvement venus réaffirmer leur engagement en faveur de la formation politique. Au-delà de l’opération de vente de cartes, cette rencontre a également servi de tribune pour évoquer la situation politique, économique et sociale du pays à l’approche des prochaines échéances.





Prenant la parole au nom des responsables locaux, Ousmane Diop a estimé que le moment est venu pour les militants de se structurer davantage et de renforcer leur présence sur le terrain. Selon lui, la NR/J entend désormais accélérer sa dynamique de mobilisation à Thiès et dans les autres localités du pays.





« L’offensive est lancée pour dégager le régime actuel, qui excelle dans la déconstruction de nos valeurs républicaines », a notamment déclaré le responsable politique devant les militants et sympathisants venus nombreux assister à la rencontre.





Les responsables du mouvement ont également insisté sur la nécessité de fédérer les forces politiques et citoyennes autour d’un projet qu’ils présentent comme une alternative crédible pour le Sénégal. Dans les discussions, plusieurs intervenants ont appelé les jeunes et les femmes à adhérer massivement au mouvement afin de participer activement aux futures batailles politiques.





Avec cette sortie politique à Thiès, la Nouvelle Responsabilité Jàmm Ji semble vouloir marquer sa présence sur le terrain et préparer progressivement les prochaines échéances électorales. Une démarche qui traduit, selon ses responsables, la volonté de renforcer l’implantation du mouvement et de consolider sa base militante dans la cité du Rail.

