Forum de l’Entrepreneuriat de l’ISM Thiès : une 4ème édition placée sous le signe de l’emploi et du développement territorial

Pendant trois jours, l’établissement a servi de cadre à des échanges riches autour des enjeux économiques actuels du Sénégal, avec un accent particulier sur l’emploi des jeunes et la territorialisation des politiques publiques.



La première journée du forum a été marquée par une leçon inaugurale suivie d’un panel de haut niveau autour du thème :

« Nouvelle politique de l’emploi et territorialisation au Sénégal ».





Les intervenants ont dressé un état des lieux sans complaisance du marché de l’emploi, caractérisé par une forte pression démographique et une demande croissante d’insertion professionnelle chez les jeunes diplômés.





Les échanges ont mis en lumière plusieurs préoccupations majeures :



l’inadéquation persistante entre formation et emploi,

la nécessité de renforcer les compétences pratiques et techniques,

et l’importance d’adapter les politiques publiques aux réalités locales des territoires.

Un des points centraux des discussions a porté sur la territorialisation de l’emploi, considérée comme une stratégie essentielle pour réduire les déséquilibres régionaux.





Les experts ont insisté sur la nécessité de mieux valoriser les potentialités économiques des différentes régions du Sénégal, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, des services et des PME.





Selon les intervenants, le développement économique ne peut plus être uniquement concentré dans les grandes villes, mais doit s’étendre de manière équitable afin de favoriser l’émergence d’écosystèmes locaux dynamiques.



Au-delà des analyses institutionnelles, le forum a surtout été un espace d’échange concret pour les jeunes participants.





Étudiants et porteurs de projets ont pu bénéficier :



de conseils pratiques pour la création d’entreprise,

de partages d’expériences d’entrepreneurs confirmés,

et de recommandations sur les opportunités de financement et d’accompagnement.

Les discussions ont également mis en avant l’entrepreneuriat comme une alternative crédible au salariat, dans un contexte où le secteur public et privé formel ne peut absorber toute la demande d’emploi.



À travers cette initiative, l’ISM Thiès confirme son engagement en faveur de la formation de jeunes leaders capables de répondre aux défis économiques du pays.





L’institution entend renforcer, à travers ce forum, le lien entre formation académique et monde professionnel, tout en encourageant l’innovation et la création d’entreprises locales.



Cette 4ème édition du Forum de l’Entrepreneuriat s’inscrit dans une dynamique durable visant à stimuler la réflexion sur l’avenir du travail au Sénégal



Les prochaines journées devraient approfondir des thématiques liées au financement des projets, à l’innovation technologique et au développement des compétences entrepreneuriales, confirmant ainsi la vocation du forum comme espace de dialogue entre jeunesse, institutions et acteurs économiques.

