Thiès : lancement du mouvement « Unis pour Aider » par Seynabou Ndong

Cette initiative sociale et humanitaire ambitionne de venir en aide aux couches vulnérables à travers des actions concrètes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’assistance sociale et de l’accompagnement des familles démunies.





Lors de la cérémonie de lancement, plusieurs jeunes, femmes et acteurs communautaires ont répondu présents pour saluer cette nouvelle dynamique basée sur l’entraide, le partage et la solidarité. Selon la fondatrice, le mouvement entend fédérer toutes les bonnes volontés autour d’une même mission : soutenir les populations dans le besoin et promouvoir les valeurs humaines.





« Unis pour Aider » prévoit également d’organiser des journées de dons, des actions de nettoiement, des visites dans les hôpitaux ainsi que des campagnes de sensibilisation au profit des communautés locales.





À travers cette initiative, Seynabou Ndong souhaite installer une chaîne de solidarité durable à Thiès et dans d’autres localités du Sénégal.

