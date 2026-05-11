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Thiès : les éleveurs tirent la sonnette d’alarme...


Rédigé le Samedi 16 Mai 2026 à 17:27 | Lu 20 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, les acteurs de la filière pastorale expriment leur vive inquiétude face à la recrudescence du vol de bétail. Selon les statistiques avancées par l’Association pour la protection des productions animales et la lutte contre le vol de bétail au Sénégal (APPAL VB), 1 062 têtes de bétail ont été volées en 2025, faisant de ce phénomène une véritable crise dans les zones rurales.


Lors d’un point de presse, les membres de l’association ont dénoncé une situation marquée par le laxisme des enquêtes, les lenteurs judiciaires, les renvois répétés et des peines jugées trop légères contre les auteurs présumés. Ils évoquent également la libération provisoire de certains récidivistes, qu’ils estiment particulièrement préoccupante.
 

Le président de l’association, Ndongo Fall, a alerté sur la gravité du phénomène, soulignant que 62 % des infractions enregistrées dans le secteur concernent le vol de bétail. Les régions de Thiès, Diourbel, Kaffrine, Louga et Saint-Louis seraient les plus touchées.
 

Les éleveurs signalent également que les malfaiteurs sont souvent armés et violents, occasionnant parfois des blessés graves voire des pertes en vies humaines dans les communautés pastorales.
 

Face à cette situation, l’association appelle les autorités à :

  • renforcer l’application stricte de la loi criminalisant le vol de bétail ;
  • accélérer les procédures judiciaires et les indemnisations ;
  • créer des comités de vigilance dans les villages ;
  • organiser des assises locales de sensibilisation ;
  • et reconnaître le vol de bétail comme une catastrophe nationale afin de mettre en place un fonds de soutien aux victimes.


Lat Soukabé Fall

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