Thiès : Route de Dakar 2 mobilisée pour une journée de nettoiement, le député Mbaye Dia salue l’engagement citoyen

Munis de balais, de pelles, de râteaux et de brouettes, plusieurs volontaires ont procédé au ramassage des ordures, au désensablement de certaines artères et au nettoyage des espaces publics du quartier. L’objectif était de lutter contre l’insalubrité et de sensibiliser les populations sur l’importance de préserver un environnement sain.





Prenant la parole devant les habitants, le député Mbaye Dia a félicité les organisateurs ainsi que l’ensemble des citoyens mobilisés. Selon lui, ce type d’initiative démontre le rôle essentiel des communautés dans la préservation du cadre de vie et le renforcement de la citoyenneté active.





« Le développement commence par des gestes simples. Voir des jeunes, des femmes et des responsables communautaires se mobiliser pour assainir leur quartier est un acte patriotique et exemplaire », a-t-il déclaré.





Les organisateurs ont, de leur côté, insisté sur la nécessité de multiplier ces actions de proximité afin de maintenir la propreté dans les quartiers et prévenir les risques sanitaires liés à l’insalubrité, surtout à l’approche de l’hivernage.





Cette journée de nettoiement s’est déroulée dans une ambiance conviviale et solidaire, sous les encouragements des populations locales qui souhaitent voir ce genre d’initiatives se poursuivre dans plusieurs zones de Thiès.

