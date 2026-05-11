Leadership africain : THIES IMPACT officialise un protocole de collaboration

À travers cet accord, les deux structures entendent promouvoir la formation, l’accompagnement des jeunes leaders, l’innovation sociale ainsi que le développement d’initiatives porteuses dans plusieurs secteurs stratégiques. Cette collaboration marque également une volonté commune de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs engagés pour le progrès du continent africain.





Les responsables des deux organisations ont salué un partenariat fondé sur des valeurs de solidarité, d’engagement citoyen et de transformation positive des communautés. Ils ont insisté sur la nécessité de mutualiser les compétences et les expériences afin d’apporter des réponses concrètes aux défis liés à l’emploi des jeunes, à l’éducation et au leadership communautaire.





Cette signature ouvre ainsi la voie à plusieurs programmes conjoints, ateliers de formation, conférences et actions de terrain destinés à renforcer l’impact social des deux organisations au Sénégal et au-delà.

