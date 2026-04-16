Thiès : la lèpre reste sous contrôle malgré quelques cas enregistrés en 2025





Au total, sept cas de lèpre ont été recensés dans le district sanitaire de Thiès au cours de l’année 2025, dont cinq nouvelles infections et deux rechutes, selon Khady Seck, responsable du suivi de cette maladie.



À ce jour, huit patients sont pris en charge, incluant les cas identifiés en 2025 ainsi qu’un patient remontant à 2024. Les personnes en rechute suivent un traitement plus long, pouvant aller jusqu’à deux ans, tandis que les nouveaux cas bénéficient d’une prise en charge adaptée selon leur forme.



Certains malades ont été détectés lors d’opérations de dépistage menées à Touba Peycouck, alors que d’autres résident dans la ville de Thiès. La responsable a précisé qu’aucun nouveau cas n’a été signalé en 2026 jusqu’à présent.



Bien que cette maladie soit maîtrisée au Sénégal depuis 1995, des foyers persistants existent encore. L’objectif actuel des services de santé est de limiter sa propagation, de renforcer le dépistage précoce et de prévenir les complications liées à la maladie.



La lèpre est une infection qui peut rester silencieuse pendant plusieurs années avant de se manifester. Elle se transmet par voie aérienne et peut entraîner des atteintes physiques si elle n’est pas prise en charge rapidement.



Khady Seck invite ainsi les populations à surveiller l’apparition de taches inhabituelles sur la peau, notamment lorsqu’elles sont insensibles à la douleur, afin de consulter rapidement en cas de doute.



aps

