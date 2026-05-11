Hantavirus : le Sénégal affirme qu’aucun cas n’a été détecté sur son territoire

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a apporté des précisions concernant les informations relayées autour du hantavirus. Dans un communiqué rendu public, les autorités sanitaires ont indiqué qu’aucun cas de cette maladie n’a été enregistré au Sénégal ou dans un autre pays africain.

Le département ministériel explique que les cas signalés récemment concernent uniquement des passagers d’un bateau de croisière ayant voyagé entre l’Amérique du Sud et certaines îles de l’Atlantique. Les personnes concernées sont actuellement suivies par les services compétents des pays impliqués, sous la coordination de Organisation mondiale de la Santé.

Les autorités sanitaires sénégalaises rappellent également que le pays dispose d’un système de surveillance épidémiologique destiné à détecter rapidement les maladies à risque. Ce dispositif permet notamment l’identification précoce des cas suspects, les investigations nécessaires ainsi que leur prise en charge.

Le ministère souligne aussi que le Sénégal possède des capacités de diagnostic biologique et des équipes techniques capables d’intervenir rapidement en cas d’alerte sanitaire.

Concernant le hantavirus, les autorités rappellent qu’il s’agit d’une maladie infectieuse pouvant provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue ainsi que des troubles respiratoires.

Face à ce type de risque sanitaire, le ministère insiste sur le respect des règles d’hygiène, notamment le lavage fréquent des mains, l’entretien des espaces de vie, la conservation adéquate des aliments et la bonne gestion des déchets.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique affirme enfin suivre attentivement l’évolution de la situation sanitaire internationale en collaboration avec ses partenaires techniques afin d’assurer la protection des populations.