Médina : un homme arrêté après la découverte d’une carcasse destinée à la vente

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a interpellé, le 11 juin 2026, un homme domicilié à Liberté 1 dans une affaire d’abattage clandestin et de tentative de mise en vente de viande jugée impropre à la consommation.

Selon les informations communiquées par la police, l’intervention fait suite à un signalement faisant état d’un individu occupé à dépecer et égorger un mouton déjà mort à l’angle de la Rue 01 et de l’Avenue Blaise Diagne.

Après avoir reçu cette information, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. À leur arrivée, ils ont trouvé le suspect en train de transporter la carcasse de l’animal dans un chariot de type pousse-pousse. La viande était placée dans un sac de riz vide.

Les vérifications effectuées ont permis de constater que l’animal se trouvait dans un état avancé de décomposition.

Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits. Il a déclaré avoir constaté la mort de son mouton avant de décider de l’égorger dans le but de vendre une partie de la viande à un commerçant situé dans le secteur du Crédit Foncier, à Rebeuss.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. La viande saisie a été conservée en attendant sa destruction par les services compétents.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les circonstances de l’affaire et de déterminer l’existence éventuelle d’autres personnes impliquées.

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