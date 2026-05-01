Santé : le Sénégal prévoit des centres de santé de niveau 3 dans les territoires

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a annoncé samedi à Somone la création de centres de santé de niveau 3 capables d’accueillir certaines spécialités médicales habituellement réservées aux hôpitaux.

L’objectif affiché par les autorités est de disposer d’au moins un centre de santé de proximité et de qualité dans chaque arrondissement ou commune.

Le ministre s’exprimait lors de la deuxième édition des journées scientifiques de l’Amicale des médecins-chefs de district (AMICAD), organisée à Somone, dans le département de Mbour.

À cette occasion, il a insisté sur la nécessité de renforcer les districts sanitaires afin d’améliorer la gestion des urgences médicales. Selon lui, cette prise en charge ne concerne pas uniquement les hôpitaux, mais également les postes et centres de santé. Il a aussi annoncé la préparation d’une nouvelle carte sanitaire.

Ibrahima Sy a par ailleurs souligné l’importance d’améliorer les capacités d’accueil, les équipements, les ressources humaines ainsi que la disponibilité des médicaments d’urgence, dans un contexte marqué par l’augmentation des accidents, la progression des maladies non transmissibles et l’apparition de certaines pathologies comme la Fièvre de la Vallée du Rift.

Placée sous le thème « Districts sanitaires et prise en charge des urgences : innovations, défis et perspectives », l’édition 2026 des journées scientifiques de l’AMICAD a réuni durant deux jours des médecins-chefs de district, des spécialistes du secteur de la santé et plusieurs partenaires.

Le président de l’AMICAD, Nien Sek, a évoqué plusieurs défis du système sanitaire, notamment les infrastructures, les ressources humaines, les équipements et la gouvernance. Il a également indiqué que les recommandations issues des 31 communications présentées seront regroupées dans un rapport destiné aux autorités.