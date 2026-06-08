Moustapha Diaw vers Diomaye Président ? Le vieux loup politique cherche-t-il une nouvelle tanière à Thiès ?

Par Thiesinfo

Le départ de Moustapha Diaw du Parti socialiste ouvre une nouvelle séquence politique à Thiès. Secrétaire général de la Coordination B2 de l’Union communale de Thiès, élu municipal et membre du Bureau politique du PS, il tourne une page importante de son parcours. Mais derrière cette démission, une question s’impose : Moustapha Diaw prépare-t-il son entrée dans la mouvance Diomaye Président ?

Un départ du PS qui n’a rien d’anodin

En politique, les ruptures ne sont jamais totalement innocentes. Lorsqu’un responsable local expérimenté quitte une formation historique comme le Parti socialiste, surtout à un moment de recomposition nationale, le geste mérite lecture.

Moustapha Diaw n’est pas un inconnu du landerneau politique thiessois. Il connaît les réseaux, les quartiers, les habitudes militantes, les rapports de force et les mécanismes internes des partis. Son départ du PS ressemble donc moins à une retraite qu’à une tentative de repositionnement.

Diomaye Président : un espace encore à structurer à Thiès

Depuis la montée en puissance de la mouvance présidentielle autour de Bassirou Diomaye Faye, une évidence apparaît : Diomaye Président a besoin de relais locaux solides. À Thiès, la coalition présidentielle ne dispose pas encore d’une figure consensuelle capable de fédérer largement au-delà des cercles partisans.

C’est précisément dans ce vide que Moustapha Diaw pourrait chercher à s’engouffrer. Vieux routier de la politique locale, il sait qu’un mouvement en construction a souvent besoin d’hommes d’expérience, capables d’apporter des militants, des réseaux et une connaissance fine du terrain.

Un vieux loup aux dents longues ?

La question peut paraître brutale, mais elle est politiquement légitime : Moustapha Diaw veut-il servir Diomaye Président ou se servir de Diomaye Président ?

Son profil peut séduire une coalition en quête de structuration. Mais il peut aussi susciter des méfiances. Dans l’opinion, les ralliements politiques sont souvent perçus comme des calculs personnels, surtout lorsqu’ils interviennent après une longue carrière dans un autre parti.

À Thiès, beaucoup pourraient voir dans cette démarche la volonté d’un responsable politique expérimenté de profiter du manque de cadres locaux dans Diomaye Président pour se positionner comme leader naturel de la mouvance présidentielle dans la ville.

Thiès, une ville sans véritable patron politique ?

Le cas Moustapha Diaw révèle surtout une réalité plus profonde : Thiès traverse une crise de leadership local. Plusieurs figures ont occupé le terrain par le passé, mais peu semblent aujourd’hui capables de rassembler durablement les Thiessois autour d’un projet dépassant les appareils politiques.

Dans ce contexte, tout espace laissé vide devient une opportunité. Et Moustapha Diaw semble avoir compris que la recomposition actuelle peut offrir une seconde chance à ceux qui savent se placer au bon moment.

Un pari risqué pour Diomaye Président

Pour la mouvance présidentielle, l’arrivée éventuelle de Moustapha Diaw serait à double tranchant. D’un côté, elle permettrait de bénéficier d’un homme de terrain, expérimenté et introduit dans les réseaux locaux. De l’autre, elle pourrait brouiller le message de rupture porté par le nouveau pouvoir.

Car Diomaye Président doit faire attention à ne pas devenir un refuge pour anciens responsables en quête de recyclage politique. Le défi sera donc de distinguer les ralliements sincères des opportunismes de circonstance.

Une arrivée encore non officielle, mais politiquement plausible

À ce stade, rien ne permet d’affirmer officiellement que Moustapha Diaw a rejoint Diomaye Président. Mais son départ du Parti socialiste, dans un moment où la majorité présidentielle cherche à renforcer son implantation locale, alimente naturellement les spéculations.

S’il franchit le pas, Moustapha Diaw devra prouver qu’il n’est pas seulement un homme qui cherche une nouvelle maison politique, mais un acteur capable d’apporter une vision, une organisation et une dynamique nouvelle à Thiès.

Calcul politique ou nouvelle ambition ?

Moustapha Diaw joue peut-être l’une des dernières grandes cartes de sa carrière politique. En quittant le Parti socialiste, il se libère d’un appareil affaibli. En regardant vers Diomaye Président, il pourrait tenter de devenir une pièce importante dans la recomposition politique thiessoise.

Mais à Thiès, ville politique par excellence, les populations savent faire la différence entre les convictions et les calculs. Si Moustapha Diaw veut s’imposer, il devra convaincre qu’il ne vient pas seulement occuper un vide, mais porter un projet.

La vraie question reste donc posée : Diomaye Président cherche-t-il un leader à Thiès, ou Moustapha Diaw cherche-t-il simplement une nouvelle rampe de lancement ?