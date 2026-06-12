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Le Le Syndicat des Travailleurs du Trésor annonce le dépôt d’un préavis de grève après le report d’une rencontre avec le ministre


Rédigé le Samedi 13 Juin 2026 à 09:48 | Lu 78 fois Rédigé par


Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor a annoncé le dépôt d’un préavis de grève après le report d’une audience prévue avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.


Le Le Syndicat des Travailleurs du Trésor annonce le dépôt d’un préavis de grève après le report d’une rencontre avec le ministre
Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) a réagi au report de l’audience qu’il devait tenir le 12 juin 2026 avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan dans le cadre des discussions relatives à la situation que traverse actuellement le département.
Dans un communiqué, le syndicat indique que cette rencontre, programmée à 11 heures pour un arbitrage ministériel, a été reportée. Il rappelle qu’un premier report avait déjà été enregistré le 26 mai dernier.
Le SUTT estime que cette décision traduit un manque de considération à l’égard des travailleurs du Trésor. Le syndicat considère également que cette situation intervient dans un contexte marqué par l’absence d’avancées dans le dialogue autour de ses préoccupations.
Face à cette situation, l’organisation syndicale annonce la mise en œuvre du plan d’actions adopté lors de son assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2026.
Dans ce cadre, un préavis de grève sera déposé à partir du 15 juin 2026.
Le syndicat appelle enfin les travailleurs du Trésor à rester mobilisés pour soutenir leurs revendications et exprime ses inquiétudes concernant l’avenir de l’institution.
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