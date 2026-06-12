Le Le Syndicat des Travailleurs du Trésor annonce le dépôt d’un préavis de grève après le report d’une rencontre avec le ministre

Rédigé le Samedi 13 Juin 2026 à 09:48 | Lu 78 fois Rédigé par Rédaction

Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor a annoncé le dépôt d’un préavis de grève après le report d’une audience prévue avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.