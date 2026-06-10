Thiès : L’association ETTU NDIOBBA de Grand Thiès offre un défibrillateur cardiaque à l’hôpital régional pour sauver des vies

Thiès vient d’enregistrer un geste de haute portée humaine. L’association ETTU NDIOBBA de Grand Thiès a procédé à la remise d’un appareil cardiaque de grande importance à l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène de Thiès. Cet équipement médical, un défibrillateur-monitor ZOLL M Series, permettra de renforcer considérablement la prise en charge des urgences cardiovasculaires.



L’appareil offert est destiné à intervenir dans les situations critiques telles que les arrêts cardiaques, les troubles graves du rythme cardiaque et certaines détresses vitales nécessitant une intervention immédiate. Grâce à cet équipement, les équipes médicales disposeront d’un outil performant capable d'administrer des chocs électriques salvateurs, tout en assurant le monitoring du patient.



Un don qui peut faire la différence entre la vie et la mort

Dans les services d’urgences, chaque minute compte. En cas d’arrêt cardiaque, les chances de survie diminuent rapidement lorsque les gestes appropriés ne sont pas effectués à temps. La disponibilité d’un défibrillateur moderne constitue donc un atout majeur pour améliorer le pronostic des patients.



Ce geste de solidarité témoigne de l’engagement citoyen des membres d’ETTU NDIOBBA, qui ont choisi d’investir dans un équipement susceptible de sauver de nombreuses vies au sein de la capitale du Rail.



Un soutien précieux pour l’Hôpital régional de Thiès

L’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndièguène poursuit actuellement un vaste processus de modernisation de son plateau technique sous la houlette de la Directrice Mme Mariama Cissokho afin d'améliorer l'offre de soins dans la région. Ce don vient ainsi compléter les efforts déjà consentis pour renforcer les capacités de l'établissement.



Au-delà de la valeur matérielle de cet appareil, c’est surtout le message de solidarité qu’il véhicule qui mérite d’être salué : celui d’une communauté qui se mobilise pour soutenir son hôpital et participer activement à la préservation de la vie humaine.



Un exemple à suivre

L’initiative d’ETTU NDIOBBA rappelle que le développement du système de santé est aussi l’affaire des citoyens, des associations et des bonnes volontés. Chaque contribution, lorsqu’elle répond à un besoin concret, peut avoir un impact considérable sur la qualité des soins offerts aux populations.



En offrant ce défibrillateur à l’Hôpital régional de Thiès, l’association ETTU NDIOBBA ne fait pas qu’un simple don : elle offre de l’espoir, du temps précieux aux médecins et surtout une chance supplémentaire à ceux dont la vie bascule en quelques secondes.



Thiès peut être fière de cette belle chaîne de solidarité.

