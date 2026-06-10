Aïda Mbodj à Thiès : 50 femmes entrepreneures célébrées à la clôture du Programme national d’appui à l’entrepreneuriat féminin

Thiès a abrité la cérémonie de clôture du Programme national de renforcement des capacités des femmes entrepreneures, une initiative dédiée à l’autonomisation économique des femmes venues des 14 régions du Sénégal. Pendant 25 jours, 50 bénéficiaires ont suivi une formation axée sur l’entrepreneuriat, la confiance en soi, la prise de parole, le civisme, la structuration des projets et le développement personnel.

La cérémonie, présidée en présence des autorités administratives, des responsables de la DRFJ, de Simplon Sénégal, des représentants des chambres consulaires et du Centre forestier de Thiès, a été marquée par une forte émotion et un sentiment de fierté collective.

Dans les différentes allocutions, un message est revenu avec insistance : ces femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires d’une formation, elles sont désormais des actrices économiques appelées à transformer leurs familles, leurs localités et leurs territoires.

25 jours pour apprendre, se dépasser et entreprendre

Durant près d’un mois, les 50 femmes sélectionnées ont quitté leurs familles, leurs activités et leurs habitudes pour investir sur elles-mêmes. La formation leur a permis de renforcer leurs compétences entrepreneuriales, mais aussi de gagner en assurance.

« Aujourd’hui, je ne vois pas 50 femmes qui ont suivi une formation. Je vois 50 femmes qui ont tenu un engagement », a souligné l’une des intervenantes, saluant le courage, la résilience et la solidarité des participantes.

Le programme a également mis l’accent sur la citoyenneté, le civisme, la discipline collective et le respect des règles, des valeurs jugées indispensables pour bâtir des entreprises durables et responsables.

Un programme au service de l’autonomisation économique des femmes

Les autorités présentes ont rappelé que l’entrepreneuriat féminin constitue un levier majeur de développement économique et social. Selon elles, accompagner les femmes ne revient pas seulement à financer des projets, mais aussi à renforcer leur capacité à gérer, convaincre, formaliser et développer leurs activités.

La formation a permis aux bénéficiaires d’acquérir des outils essentiels pour mieux structurer leurs projets, améliorer leurs revenus et participer davantage à la création de richesses dans leurs communautés.

Les organisateurs ont insisté sur l’importance de ces initiatives de capacitation, souvent moins visibles que les financements ou les équipements, mais tout aussi déterminantes pour la réussite entrepreneuriale.

Thiès, point de convergence des femmes venues des 14 régions

Le choix de Thiès pour accueillir cette session nationale a donné à l’événement une dimension territoriale forte. Le Centre forestier de Thiès a servi de cadre à cette expérience collective, où les participantes ont appris à vivre, travailler et progresser ensemble.

Au-delà des modules classiques de formation, les femmes ont également participé à des activités pratiques, notamment la production d’une pépinière. Un symbole fort : en 25 jours, les graines semées sont devenues des plants prêts à être transplantés, à l’image du potentiel entrepreneurial que le programme entend faire grandir.

Des attestations, mais surtout un engagement pour l’avenir

La remise des attestations a marqué l’aboutissement du parcours, mais les autorités ont tenu à rappeler qu’il ne s’agissait pas d’une fin. Les bénéficiaires sont désormais invitées à mettre en pratique les connaissances acquises, à développer leurs activités et à servir de modèles à d’autres femmes et jeunes filles.

« Que cette étape ne soit pas une fin en soi, mais le départ d’un parcours encore plus ambitieux marqué par la création de valeur, l’innovation et la réussite », a déclaré le représentant de l’administration territoriale.

Cette cérémonie de clôture confirme ainsi l’ambition des pouvoirs publics et de leurs partenaires de faire de l’entrepreneuriat féminin un moteur de transformation sociale et économique.

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