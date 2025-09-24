Menu
Thiès : la Fondation Women and Youth "Femme - Enfant" offre des fournitures scolaires aux élèves


Rédigé le Lundi 13 Octobre 2025 à 11:43 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre de son programme social, la Fondation Women and Youth "Femme - Enfant", dirigée par la basketteuse Fatou Babou Diagne, native de la cité du rail, a procédé à une importante distribution de fournitures scolaires au profit des élèves de la cité Ousmane Ngom, dans la commune de Thiès-Ouest.


Thiès : la Fondation Women and Youth "Femme - Enfant" offre des fournitures scolaires aux élèves

Agissant depuis plusieurs années dans le domaine de l’éducation, la Fondation a jugé nécessaire d’apporter son soutien aux enfants issus de familles modestes, afin de leur permettre d’aborder la rentrée scolaire dans de meilleures conditions.

Plusieurs élèves bénéficiaires ont reçu des kits complets comprenant cahiers, stylos, sacs et autres matériels indispensables à leur apprentissage. Une initiative saluée par les parents d’élèves, qui ont exprimé leur gratitude à l’endroit de Fatou Babou Diagne et de ses collaborateurs pour ce geste à fort impact social.

Ce don s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation Women and Youth, qui œuvre activement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la réhabilitation des infrastructures scolaires, avec pour ambition d’améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants à travers le Sénégal.

 

Présent à la cérémonie, Djiby Diagne, père de la basketteuse et figure respectée de la communauté thiessoise, a pris la parole pour partager non seulement sa fierté de père, mais aussi son propre parcours de vie, fait de travail, d’abnégation et de valeurs transmises à ses enfants.

« J’ai grandi ici, à Thiès, dans des conditions très modestes  et j’ai appris très tôt la valeur du travail et de l’honnêteté. J’ai exercé plusieurs métiers pour subvenir aux besoins de ma famille. Ce n’était pas facile, mais j’ai toujours mis un point d’honneur à éduquer mes enfants dans le respect, la discipline et le sens du devoir », confie-t-il, visiblement ému.

Revenant sur le chemin parcouru par sa fille, il ajoute :

« Fatou a toujours été déterminée. Même petite, elle voulait réussir à travers le sport, mais sans jamais oublier ses études. Aujourd’hui, la voir revenir ici pour aider les enfants du quartier, c’est ma plus belle récompense en tant que père. Elle n’a pas seulement réussi pour elle, mais aussi pour les autres. »

Ce témoignage sincère a profondément touché l’assistance, rappelant à quel point la réussite d’une génération repose souvent sur les sacrifices et les valeurs de la précédente.

 

Pour Fatou Babou Diagne, cette action s’inscrit dans une dynamique durable de soutien communautaire.

« Investir dans l’éducation, c’est préparer un avenir meilleur pour nos enfants et pour notre pays », a-t-elle déclaré, promettant de poursuivre les initiatives sociales de la Fondation Women and Youth "Femme - Enfant" à travers tout le Sénégal.

 

La fondation, déjà active dans les volets sanitaire, éducatif et infrastructurel, compte élargir ses partenariats pour renforcer ses actions en faveur des femmes, des enfants et des jeunes.






Lat Soukabé Fall

