Thiès : il vole la pintade de son voisin et finit devant le tribunal

Après le vol, le mis en cause a été aperçu par le petit frère de la victime en train de marchander le gallinacé au marché local. Informé, M. Sylla s’est immédiatement rendu sur les lieux. Mais à son arrivée, le suspect avait déjà quitté les environs, après avoir conclu la vente.



Selon l’enquête, la pintade a été cédée pour 6 500 francs CFA, avec l’aide de P. Diop, un ami de B. Sylla, qui aurait touché une commission de 2 000 francs CFA. Une plainte déposée par la victime a conduit à l’arrestation des deux hommes, placés sous mandat de dépôt pour vol.



À la barre du tribunal des flagrants délits, B. Sylla a reconnu les faits. Il a admis avoir dérobé la pintade, précisant que c’est P. Diop qui s’était chargé de la vendre. De son côté, ce dernier a soutenu qu’il ignorait totalement l’origine frauduleuse de l’animal.



Le procureur de la République a requis trois mois de prison ferme contre B. Sylla et deux mois ferme contre P. Diop.



Au terme des débats, le tribunal a condamné B. Sylla à six mois de prison, dont un mois ferme, tandis que P. Diop a été relaxé au bénéfice du doute.



Un fait divers qui rappelle que, même pour une pintade, le vol peut conduire devant la justice.

