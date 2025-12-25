Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : il vole la pintade de son voisin et finit devant le tribunal


Rédigé le Jeudi 1 Janvier 2026 à 11:51 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Pour se faire de l’argent facile, le jeune B. Sylla n’a rien trouvé de mieux que de voler la pintade de son voisin, M. Sylla, avant de la revendre au marché. Un larcin qui n’est pas passé inaperçu.


Après le vol, le mis en cause a été aperçu par le petit frère de la victime en train de marchander le gallinacé au marché local. Informé, M. Sylla s’est immédiatement rendu sur les lieux. Mais à son arrivée, le suspect avait déjà quitté les environs, après avoir conclu la vente.

Selon l’enquête, la pintade a été cédée pour 6 500 francs CFA, avec l’aide de P. Diop, un ami de B. Sylla, qui aurait touché une commission de 2 000 francs CFA. Une plainte déposée par la victime a conduit à l’arrestation des deux hommes, placés sous mandat de dépôt pour vol.

À la barre du tribunal des flagrants délits, B. Sylla a reconnu les faits. Il a admis avoir dérobé la pintade, précisant que c’est P. Diop qui s’était chargé de la vendre. De son côté, ce dernier a soutenu qu’il ignorait totalement l’origine frauduleuse de l’animal.

Le procureur de la République a requis trois mois de prison ferme contre B. Sylla et deux mois ferme contre P. Diop.

Au terme des débats, le tribunal a condamné B. Sylla à six mois de prison, dont un mois ferme, tandis que P. Diop a été relaxé au bénéfice du doute.

Un fait divers qui rappelle que, même pour une pintade, le vol peut conduire devant la justice.



Lat Soukabé Fall

