Escroquerie religieuse : un individu usait de sa conversion pour collecter de l’argent

Une mise en scène après la prière du vendredi

Les faits se sont déroulés à la mosquée de la cité Sonatel, où l’homme s’est présenté comme chrétien souhaitant embrasser l’islam. À l’issue de la prière du vendredi, l’imam aurait entamé les formalités religieuses liées à sa conversion.



C’est à ce moment qu’un fidèle l’aurait reconnu. D’après des témoins, sa photo circulait déjà sur TikTok, accompagnée d’alertes le présentant comme un individu usant de stratagèmes similaires pour soutirer de l’argent aux communautés religieuses.





Un modus operandi répété

Conduit au commissariat de Zac Mbao, Aliou Gueye aurait reconnu les faits. Il aurait admis avoir utilisé la même méthode dans au moins quatre autres mosquées, où il aurait réussi à récolter des sommes d’argent auprès des fidèles, profitant de l’élan de solidarité généralement manifesté envers les nouveaux convertis.





Garde à vue et enquête en cours

Placée en garde à vue, la personne mise en cause devra répondre des accusations d’escroquerie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’identifier d’éventuelles autres victimes.

