Thiès : les étudiants annoncent 48 heures d’arrêt des cours à l’UIDT

La Conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès a publié un communiqué dans lequel elle déplore l’attitude des autorités face à ses revendications. Selon elle, aucune réponse concrète n’a été apportée aux préoccupations soulevées, alors que la situation exige des mesures urgentes.

En réaction, la CAE a décidé d’observer 48 heures de cessation des activités pédagogiques à partir du mercredi 25 février 2026. Elle prévoit également une journée sans tickets le jeudi.

Parmi ses exigences figurent le paiement intégral des rappels dus aux étudiants, l’annulation des modifications apportées au système d’attribution des bourses en attendant une révision concertée avec les concernés, ainsi que la réintégration immédiate des structures syndicales étudiantes mandatées par leurs pairs.

La Conférence indique par ailleurs qu’elle rejette toute forme d’intimidation ou de répression.