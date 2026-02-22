Détournement de SMS : Sonatel saisit la justice et un réseau démantelé à Dakar

La Sonatel a saisi la Brigade de Recherches de Keur Massar après avoir détecté un système frauduleux destiné à rediriger des SMS de notification émis par des applications telles que WhatsApp, TikTok ou Amazon.

D’après les premières constatations, les auteurs auraient utilisé des numéros d’opérateurs locaux pour acheminer ces messages à des coûts bien inférieurs aux tarifs habituels. Ce procédé aurait occasionné un manque à gagner estimé à 5 005 960 FCFA pour l’opérateur.

L’enquête a permis l’interpellation, le 23 février 2026 à Colobane, d’un premier suspect avec l’appui de la Section de Recherches de Dakar. Il serait impliqué dans la revente des cartes SIM exploitées dans le dispositif.

Les investigations ont ensuite conduit au démantèlement d’une installation localisée aux Maristes et à l’arrestation d’un ressortissant nigérian présenté comme un élément central du réseau.

La perquisition a abouti à la saisie de cinq ordinateurs, de racks contenant chacun une vingtaine de téléphones, de deux routeurs, d’une antenne BTS, de multiprises et d’un amplificateur de signal. L’ensemble du matériel a été transmis au Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN) pour analyse technique.